Климатолог: лето в России будет щедро на природные катаклизмы

Лето в России,вероятнее всего,будет щедро на разнообразные природные катаклизмы: ураганы, смерчи, ливни, засуха накроют регионы.

С таким прогнозом выступил климатолог Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.

Киселев пояснил, что прогноз основан на статистике Росгидромета и крупнейших мировых страховых агентств.

"Сейчас пока нельзя точно указать, какие именно регионы России затронет разрушительная стихия. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. А где стоит ожидать ураганы и смерчи", - говорит климатолог.

Более того, предупреждает ученый, лето - 2020 по всем показателям будет очень жарким:

"Все бы ничего, но тревожный звоночек звенит на Крайнем Севере. Там вероятно значительное и стремительное увеличение температур. А это плохо, поскольку может заставить таять вечную мерзлоту".

Напомним, что 12 мая Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, уже предупреждал о "неоднородности" летней погоды в России. Об этом подробнее можно прочитать в материале на сайте:

Синоптик: лето-2020 порадует погодой "на любой вкус"

Кстати, о том, что наступающее лето принесет с собой аномальную жару, свидетельствуют и данные Фонда дикой природы. Об их прогнозе читайте здесь.