Синоптик: лето - 2020 порадует погодой "на любой вкус"

Наступающее лето в России будет "весьма разнообразным": в основном теплое, но с периодическими периодами похолодания.

Таков прогноз Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ.

Каких сюрпризов ждать?

Июнь

Теплее нормы будет

в восточной части юга России,

на Северном Кавказе,

на севере Урала,

в Сибири,

в Туве.

В европейской части страны, включая Москву, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Осадки

на западе центральной и северо-западной России - засуха,

на юге Урала, на юго-западе и северо-востоке Сибири - много дождей.

Июль

Жарко

в Хабаровском крае,

на Камчатке.

Сухо

на востоке Северо-Западного округа,

в Поволжье,

на западе Урала.

Дождливо

на юго-западе Сибири.

Август

Жарко

в европейской части страны,

в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,

на юге Северо-Западного округа,

в Поволжье,

на севере Якутии,

в Магаданской области,

на Чукотке.

Сухо

в столичном регионе,

на юге Северо-Западного округа,

на западе Поволжья,

на северо-востоке Урала,

в центральных районах Красноярского края.

Много дождей