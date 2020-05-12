Наступающее лето в России будет "весьма разнообразным": в основном теплое, но с периодическими периодами похолодания.
Таков прогноз Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ.
Теплее нормы будет
В европейской части страны, включая Москву, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
Осадки
Жарко
Сухо
Дождливо
Жарко
Сухо
Много дождей
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