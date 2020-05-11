Фонд дикой природы предупредил о возможности крупных лесных пожаров

По мнению специалистов Фонда дикой природы (WWF), Россия в этом году может столкнуться с серьезнейшей проблемой лесных пожаров. Они могут стать самым значительными за последние десятилетия.

Согласно прогнозу экспертов, пожарная ситуация существенно осложнится летом, поскольку год, вероятно, будет аномально жарким и засушливым.

Тем временем, в России имеет место катастрофическая нехватка сотрудников лесной инспекции, особенно в сравнении с той территорией, которую занимают леса в нашей стране.

Те же инспекторы, которые задействованы, выполняют огромный объем работы, при этом получают очень скромные деньги. Об этой проблеме известно уже не первый год, но она пока никак не решается.

Также по данным WWF, в России недостаточно техники для борьбы с лесными пожарами. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию текущее финансирование необходимо увеличить, как минимум, в два раза.

Общая площадь лесных пожаров в стране за первые четыре месяца года превысила отметку в 4 млн гектаров — это произошло впервые в истории наблюдений, отметили в Фонде дикой природы.

Ранее "Правде.Ру" очень похожие прогнозы озвучил руководитель противопожарного отдела "Greenpeace" России, Григорий Куксин.