Торговые и спортивные объекты, а также парки откроют в Кузбассе

В Кемеровской области планируют с 12 мая ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Однако в Краснобродском и Беловском городских округах ограничения не будут ослаблены.

В других округах области откроют парки, а также торговые и спортивные объекты.