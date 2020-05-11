В Кемеровской области планируют с 12 мая ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Однако в Краснобродском и Беловском городских округах ограничения не будут ослаблены.
В других округах области откроют парки, а также торговые и спортивные объекты.
"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", — сообщили власти региона.
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