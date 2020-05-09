Полиция Москвы сообщила, что не привлекает к ответственности лиц, которые соблюдают самоизоляцию не по месту регистрации. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"При соблюдении гражданами установленного порядка передвижения по Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения", — сказано в сообщении пресс-службы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.