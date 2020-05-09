Можно ли находиться на самоизоляции не по месту регистрации

Полиция Москвы сообщила, что не привлекает к ответственности лиц, которые соблюдают самоизоляцию не по месту регистрации. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.