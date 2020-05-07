Представитель компании "ПетербургГаз" сообщил агентству РИА "Новости" о восстановление Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге после того, как его забросали бутылками и потушили газировкой.
"Шестого мая около четырех часов утра Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.
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