Вечный огонь в Санкт-Петербурге залили газировкой

Представитель компании "ПетербургГаз" сообщил агентству РИА "Новости" о восстановление Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге после того, как его забросали бутылками и потушили газировкой.