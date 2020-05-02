Более сотни москвичей были покусаны клещами

На официальном портале мэра Москвы сообщается, что клещи проснулись раньше срока. Насекомыми было покусано уже более ста жителей столицы.

"С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на режим самоизоляции, меры по борьбе с насекомыми все равно применяются.