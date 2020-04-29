Спецпропуска в Москве действительны до 4 мая

Москвичам, которые сейчас пользуются пропусками для передвижения по столице на личном или общественном транспорте, придется их продлить. Выданные ранее разрешения будут действовать до 4 мая.

Об этом предупредили в столичной мэрии.

"Сегодня — после доработки цифровой платформы mos. ru — мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года", — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас москвичам приходят первые штрафы за езду без спецпропусков. Наказание ждет тех, кто ездил по городу, не привязав данные своего автомобиля к пропуску. При этом при внесении данных в систему нужно быть предельно внимательными: любая ошибка впоследствии приведет к штрафу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве задержали торговцев нелегальными пропусками. Преступники просили за каждое разрешение по 3,5 тысячи рублей. Продажи шли через мессенджер. Когда клиент переводил деньги, продавцы тут же исчезали и больше не выходили на связь.