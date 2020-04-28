Москвичам приходят первые штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Московским автовладельцам, не привязавшим госномер своего транспортного средства к электронному пропуску, начали приходить первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по столице.

С 22 апреля в Москве начало действовать новое правило для горожан, решивших отправиться по делам на своём личном автомобиле. Теперь для этого необходимо привязать госномер транспортного средства к цифровому пропуску. Очень важно успеть сделать это как минимум за пять часов до поездки, иначе информация рискует не попасть в обновляемую через каждые пять часов базу.

Почему необходимо быть внимательным при занесении госномера авто в пропуск?

Одним из первых нарушителей стал москвич Максим Чирков. Он "поймал камеру" 22 апреля на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади. Московская административная дорожная инспекция выписала ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Тем не менее мужчина утверждал, что у него имелся оформленный по всем правилам пропуск для передвижения по городу. В столичном департаменте транспорта разобрались в претензии автолюбителя Максима Чиркова.

"Мы разобрались в вопросе: водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска", — сообщили в пресс-службе дептранса.

Ведомство призвало жителей столицы быть предельно внимательными при внесении госномера автомобиля в пропуск.