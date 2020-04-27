В Москве задержали торговцев цифровыми пропусками

За цифровой пропуск на право свободного передвижения по Москве и области злоумышленники просили 3,5 тысячи рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, мошенники создали специальный канал в одном из мессенджеров, где предлагали всем желающим за деньги оформить цифровые пропуска для свободного передвижения в пределах Москвы и Подмосковья на время ограничительных мер.

Всем, кто откликался, предлагалось предоставить паспортные данные, информацию о регистрационных знаках на автомобиль и перевести 3,5 тысячи рублей за изготовление цифрового пропуска.

Получив деньги, злоумышленники на связь больше не выходили

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих граждан, которые в настоящее время подозреваются в совершении как минимум двух эпизодов противоправной деятельности. В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД также напомнили, что цифровые пропуска не продаются, а выдаются бесплатно.

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