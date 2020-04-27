Жителя Ставрополья подозревают в совершении кражи на территории Краснодарского края.
В полицию обратилась жительница города Кропоткина Краснодарского края. Она сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму более 450 тысяч рублей.
Оперативники, приехавшие на место, осмотрели квартиру и не обнаружили никаких следов взлома.
После того, как начали выяснять круг лиц, которые имели свободный доступ в квартиру, оказалось, что у потерпевшей недавно завелся ухажер из Ставрапольского края, 54-летний мужчина. Он и стал главным подозреваемым в уголовном деле о краже.
"По данным следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшей на сайте знакомств и приехал к ней в гости из соседнего региона. В отсутствие хозяйки домовладения злоумышленник похитил принадлежащие ей ювелирные украшения и скрылся. Похищенные ценности мужчина сдал в ломбард, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Мужчину задержали по месту жительства, сейчас ему уже предъявлены обвинения, а уголовное дело передано в суд. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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