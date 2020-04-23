На Сахалине оштрафовали нарушителей самоизоляции на 1,9 миллиона

196 нарушителей режима самоизоляции оштрафовали на Сахалине. В общей сумме они заплатили около 1,9 миллиона рублей, заявил начальник УМВД региона Арсен Исагулов.

"К ответственности привлечены 196 лиц, общая сумма штрафов составила 1 миллион 870 тысяч рублей", — сообщил глава островной полиции в прямом эфире в YouTube-канале правительства региона.

По словам Исагулова, у половины людей, находящихся в обсерваторах области, были проблемы с законом. По прошлым нарушениям проводятся проверочные мероприятия. Также проверяются цели прибытия нарушителей на острова.