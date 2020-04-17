В Совфеде одобрили перенос даты окончания Второй Мировой войны

Совет Федерации одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2-го на 3 сентября. Как отмечают авторы документа, переносом даты можно сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне.

Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президента Верховного Совета СССР. Совет при президенте РФ по правам человека попросил отклонить закон в связи с тем, что 3 сентября 2004 года — это дата, когда из-за теракта в школе в Беслане погибли 333 человека. Однако Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, заявила, что поднята "избыточная шумиха" вокруг совпадения предлагаемой к установлению в РФ новой даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане, и что не стоит "политизировать и драматизировать".

Закон поступил на подпись президенту.