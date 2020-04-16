Месяц назад глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо с предложением отказаться от плановой вакцинации. Также она отметила, что в первую очередь это касается пожилых людей.
Минздрав в связи с пандемией коронавируса отменил вакцинацию взрослых и детей. Однако это не касается новорожденных в роддоме.
"Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции", — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу "Будущее России. Национальные проекты".
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.