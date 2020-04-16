Вакцинацию россиян отменили из-за коронавируса

Месяц назад глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо с предложением отказаться от плановой вакцинации. Также она отметила, что в первую очередь это касается пожилых людей.

Минздрав в связи с пандемией коронавируса отменил вакцинацию взрослых и детей. Однако это не касается новорожденных в роддоме.