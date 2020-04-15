3388 человек за сутки в России заболели коронавирусом

3388 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России. Такие данные приводит оперативный штаб за минувшие сутки. За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 пациентов. Полностью восстановить здоровье смогли 292 человека.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами опасной болезни стали 198 человек. 1986 пациентов победили заболевание.

Также названо главное отличие коронавируса от простуды. По словам американских врачей, при COVID-19 характерна потеря обоняния без симптомов насморка.

От коронавируса излечился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он заявил, что по итогам двух последних тестов он здоров. Во время болезни он продолжал работу, проводя дистанционные консультации. Самоизоляцию Проценко провел в своем рабочем кабинете.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Австралии первый человек лишился свободы за нарушение карантина. В тюрьме оказался 35-летний мужчина. Он проведен в тюрьме месяц и заплатит штраф в две тысячи долларов.