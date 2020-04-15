Американские ученые нашли главное отличие коронавирусной инфекции от обычной сезонной простуды и подтвердили его. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, для симптомов COVID-19 характерна потеря обоняния при свободных носовых пазухах, то есть человек теряет способность различать запахи, даже если насморка у него не наблюдается.
"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно сопровождают вирусную простуду, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии", — резюмировал один из авторов исследования Ахмад Седагат.
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.