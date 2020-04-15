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Источник Правда.Ру

Названо главное отличие коронавируса от простуды

Здоровье

Американские ученые нашли главное отличие коронавирусной инфекции от обычной сезонной простуды и подтвердили его. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, для симптомов COVID-19 характерна потеря обоняния при свободных носовых пазухах, то есть человек теряет способность различать запахи, даже если насморка у него не наблюдается.

"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно сопровождают вирусную простуду, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии", — резюмировал один из авторов исследования Ахмад Седагат.

насморк симптомы простуда коронавирус
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