Названо главное отличие коронавируса от простуды

Американские ученые нашли главное отличие коронавирусной инфекции от обычной сезонной простуды и подтвердили его. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, для симптомов COVID-19 характерна потеря обоняния при свободных носовых пазухах, то есть человек теряет способность различать запахи, даже если насморка у него не наблюдается.