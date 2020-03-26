Путин пообщался с Макроном и присоединился к саммиту G20

Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой. С Эммануэлем Макроном глава России пообщался по телефону.

Об этом сообщили в Кремле. После переговоров с президентом Франции российский лидер присоединился к саммиту G20.

"Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту "двадцатки", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит проходит в режиме онлайн-конференции. Его главной темой стал коронавирус и методы борьбы с ним.