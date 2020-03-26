Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой. С Эммануэлем Макроном глава России пообщался по телефону.
Об этом сообщили в Кремле. После переговоров с президентом Франции российский лидер присоединился к саммиту G20.
"Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту "двадцатки", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, что саммит проходит в режиме онлайн-конференции. Его главной темой стал коронавирус и методы борьбы с ним.
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