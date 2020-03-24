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Саммит G20 по коронавирусу запланирован на 26 марта

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на 26 марта запланирован чрезвычайный саммит G20, посвященный пандемии коронавируса нового типа.

По словам представителя Кремя, Россия получила приглашение на саммит. Примечательно, что встреча "Большой двадцатки" пройдет в режиме видеосвязи. Инициатором проведения мероприятия выступила Саудовская Аравия.

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