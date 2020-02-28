За чей счет отдыхать 22 апреля будем?

Вчера стало известно, что голосовать по поправкам в Конституцию россияне будут 22 апреля. Это среда. Как было объявлено ранее, день этого голосования в стране объявят выходным.

"За чей счет отдыхать будем?" — интересуются россияне.

Как пояснил Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов России, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, "отдыхать будем за счет работодателей":

"Лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады. Юридически 22 апреля 2020 года — оплачиваемый выходной день. Те же, у кого зарплата сдельная, тоже будут отдыхать на законном основании. Только без оплаты", — говорит профсоюзный функционер.

Напомним, что инициатива проведения голосования по поправкам в Конституцию именно 22 апреля принадлежит членам рабочей группы. И она одобрена президентом страны. О том, почему выбрана именно эта дата, читайте в материале на сайте.