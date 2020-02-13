День голосования за поправки в Конституцию будет выходным

Выходным днем в России сделают день голосования за поправки в Конституцию. Идею одобрил президент Владимир Путин.

Сегодня Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию.

"Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это, кроме ЦИК, никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим его сегодня или завтра", — заявил глава государства.

Кроме того, день голосования должен быть назначен на будний день. Глава России отметил, что такой день найдут, не уменьшив при этом ни новогодних, ни майских праздников.