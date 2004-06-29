По поправкам в Конституцию голосовать будем 22 апреля

На прошедшей вчера, 26 февраля, встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование 22 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение о дате - 22 апреля - поступило от сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, который аргументировал его тем, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и поэтому 22 апреля представляется "оптимальной датой".

К слову, Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, напомнил, что день голосования будет оплачиваемым выходным.

"Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет", - сказал парламентарий.

Напомним, что само голосование будет проходить по правилам, прописанным в законе «О референдуме», который был подписан президентом в 2004 году.

Вот, что о нем ранее рассказывала «Правда.Ру»

Президент узаконил народное волеизъявление

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации", принятый Государственной Думой 11 июня 2004 года и одобренный Советом Федерации 23 июня 2004 года. Новый закон "О референдуме" более подробно, чем старый (принятый еще в 1995 г.), регулирует все стадии подготовки и сам процесс референдума — от выдвижения инициативы его проведения до официального опубликования результатов. Если вкратце: теперь инициировать и проводить всенародное голосование станет сложнее, чем прежде. Отныне будет создаваться инициативная группа по проведению референдума, которая должна состоять из региональных подгрупп, образованных не менее чем в 45 субъектах Федерации. В свою очередь, каждая такая подгруппа должна насчитывать не менее 100 граждан, обладающих правом на участие в голосовании и проживающих на территории этих регионов. Кроме того, новшеством является то, что теперь нужно собрать в поддержку референдума не менее 2 млн подписей. Собирать их могут только члены подгрупп и только на "своих" территориях (там, где они зарегистрированы). Кроме жителей РФ и Конституционного собрания начать процесс всенародного волеизъявления, согласно новому документу, могут федеральные органы власти, если, в соответствии с международным договором, вопрос подлежит вынесению на референдум. На общероссийское голосование не могут выноситься вопросы изменения статуса субъектов РФ, досрочного прекращения или продления срока полномочий президента, Думы, а равно вопросы о проведении досрочных выборов главы государства и депутатов Госдумы. Также путем референдума нельзя будет решить проблемы принятия чрезвычайных мер по обеспечению здоровья и безопасности граждан, амнистировать или помиловать. Впервые для агитации по вопросам голосования граждане и политические партии могут образовывать инициативные и агитационные группы, которые также подлежат регистрации. Эти объединения будут обязаны создавать фонды референдума для финансирования своей деятельности. Максимальный размер расходов фонда определен в 250 млн рублей. Саму агитацию можно проводится на государственных и частных телеканалах, в печати и "в иных формах". Кроме того, общероссийским и региональным группам и партиям позволено следить за процессом подведения итогов — объединениям дано право назначать своих наблюдателей. После того, как результаты голосования будут введены в Государственную автоматизированную систему "Выборы", они оперативно появятся для всеобщего обозрения в сети Интернет. Референдум признается состоявшимся, если в нем поучаствовало более половины имеющих право голоса россиян. А решение считается принятым, если его поддержали более 50% граждан. Впервые законом разрешено повторное голосование, если допущенные на референдуме нарушения не позволяют с достоверностью определить волеизъявление жителей РФ. "Дубль" общероссийского голосования должен быть проведен не позднее чем через 30 дней со дня признания недействительными прежних результатов.

Бывший председатель ЦИК, а ныне — глава Независимого института выборов Александр Иванченко:

- Фактически федеральный конституционный закон полностью переписан. Разработка подобных измененийвполне созвучна с высказанной идеей о переходе к пропорциональной системе выборов в парламент. Помимо сопутствующих факторов типа повышения барьера прохождения в Думу в выборах запретят участвовать блокам. Эти поправки — ренессанс возрождения руководящей и направляющей роли КПСС. За хитрыми формулировками нового закона скрывается полностью новая редакция федерального конституционного закона из 296 страниц текста. Это серьезная бюрократизация процедур, и ни одна из инициативных групп практически не сможет реализовать никакую инициативу.

Экс-сопредседатель СПС, а ныне глава создающейся партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада считает, что подобные преобразования избирательного законодательства — прелюдия к гораздо более существенным переменам.

- Власть не успокаивается. Наоборот, инициативы, озвученные Вешняковым, — повышение барьера, уничтожение мажоритарной системы, ужесточение процедуры регистрации референдума — говорят о том, что Кремлю необходим еще более сцементированный парламент и все политическое поле. Весь вопрос в том, ради чего. Думаю, что в качестве преемника президента может выступить фигура настолько неоднозначная и мало кому известная, что заранее готовится политический ландшафт для того, чтобы этот человек мог победить. Либо готовится какое-то изменение Конституции, при котором удлиняются сроки для президента или предусматриваются другие ипостаси для самого Владимира Путина. Других объяснений у меня нет, — резюмировала Хакамада. Алексей Макаркин, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий:

- Центризбирком сделал все, чтобы блокировать проведение референдумов. Как показали президентские выборы, собрать 2 миллиона подписей за кандидата или за референдум довольно легко, но тогда ЦИК решил ужесточить другие процедурные моменты. Это удар по политизации референдумов, использованию их в политической борьбе, удар в первую очередь по КПРФ. Остальные оппозиционные партии вообще не в состоянии сейчас организовать референдум. Зампред КПРФ Иван Мельников: — "Власть напугана колоссальной поддержкой, которую получила инициатива компартии о проведении референдума за год до выборов, — отметил он. — Кремль не желает прислушиваться не только к мнению политических оппонентов, но и к мнению народа". По словам депутата, одна из черт авторитаризма — видимость. "Вроде бы есть выборы — но это далеко не выборы, референдум не запрещен — но провести его будет фактически невозможно", — уверен он. Дмитрий Рогозин, лидер фракции "Родина": — Президентский законопроект "О референдуме РФ" недемократичен, этот закон лишает значительную часть граждан страны права на самоорганизацию с целью проведения референдума по тем вопросам, которые их волнуют. Зампред партии "Яблоко" Сергей Митрохин: — Проект конституционного закона "О референдуме РФ", внесенный в Госдуму Президентом, направлен на дальнейшее урезание демократических прав и свобод граждан. Сверхбюрократическая процедура, предусмотренная этим законопроектом, фактически лишает политические партии и гражданские организации возможности инициировать референдум, — отметил он. Власть боится прямой демократии