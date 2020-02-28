По прогнозам Росгидромета, первая неделя марта продолжит взятый природой курс на аномалии. Причем будет они на большей части территорий с приставкой "супер".
Так, например,
"На 7-10 градусов теплее, чем полагается быть марту, мы ожидаем повсеместно: от Москвы до Норильска", —
рассказал Юрий Варакин, руководитель ситуационного центра Росгидромета.
Впрочем, по словам синоптика, тепло в начале марта вовсе не означает, что аномалии в российской погоде — это навсегда.
И уж тем более не стоит на их основании делать вывод, что летом нас ждет повторение жары 2010.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.