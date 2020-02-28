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В начале марта погода удивит супераномалиями

Россия

По прогнозам Росгидромета, первая неделя марта продолжит взятый природой курс на аномалии. Причем будет они на большей части территорий с приставкой "супер".

Так, например,

  • в Сибири и на Урале, с большой долей вероятности, температура будет на 7 — 12 градусов выше климатической нормы.
  • в европейской части страны — столбики термометров покажут на 7-10 градусов больше, чем мы привыкли.

"На 7-10 градусов теплее, чем полагается быть марту, мы ожидаем повсеместно: от Москвы до Норильска", —

рассказал Юрий Варакин, руководитель ситуационного центра Росгидромета.

Долгосрочные предсказания строить не надо

Впрочем, по словам синоптика, тепло в начале марта вовсе не означает, что аномалии в российской погоде — это навсегда.

И уж тем более не стоит на их основании делать вывод, что летом нас ждет повторение жары 2010.

Темы погода росгидромет начало марта юрий варакин
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В начале марта погода удивит супераномалиями
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