В начале марта погода удивит супераномалиями

По прогнозам Росгидромета, первая неделя марта продолжит взятый природой курс на аномалии. Причем будет они на большей части территорий с приставкой "супер".

Так, например,

в Сибири и на Урале, с большой долей вероятности, температура будет на 7 — 12 градусов выше климатической нормы.

в европейской части страны — столбики термометров покажут на 7-10 градусов больше, чем мы привыкли.

"На 7-10 градусов теплее, чем полагается быть марту, мы ожидаем повсеместно: от Москвы до Норильска", —

рассказал Юрий Варакин, руководитель ситуационного центра Росгидромета.

Долгосрочные предсказания строить не надо

Впрочем, по словам синоптика, тепло в начале марта вовсе не означает, что аномалии в российской погоде — это навсегда.

И уж тем более не стоит на их основании делать вывод, что летом нас ждет повторение жары 2010.