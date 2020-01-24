Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, рассказал, что вчера во время заседания рабочей группы "сразу от нескольких человек" поступило предложение внести изменения не только в статьи Конституции, но и в ее преамбулу.
"Мы отдельно это обсудим", — сказал Клишас.
По словам Талии Хабриевой, второго сопредседателя, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, поступившее предложение "своевременное":
"Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого — это преамбула". (цитата Интерфакс — Россия)
Текст преамбулы Конституции
(вступление к Основному закону РФ)
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Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".