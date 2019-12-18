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Источник Правда.Ру

«Потерявшегося» Хорошавина нашли в Сахалинском СИЗО

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Александр Хорошавин, экс-губернатор Сахалинской области, который осужден за взятки и ближайшие 13 лет должен провести в колонии, во вторник доставлен из Хабаровска в СИЗО города Южно-Сахалинска.

Об этом, в ответ на заявления адвокатов и родственников осужденного экс-чиновника о том, что они больше месяца "не могут его найти", сообщила пресс-служба УФСИН по Дальневосточному ФО.

Напомним, что, начиная с 18 ноября, адвокат Хорошавина Евгений Балабас неоднократно говорил о том, что его подзащитный был "куда-то увезен" из СИЗО Южно-Сахалинска и с тех пор связи с ним у защиты нет.

Александр Хорошавин, как писала ранее "Правда.ру" был задержан в 2015 году и долгое время отрицал все предъявляемые ему обвинения, но 9 февраля 2018 года осужден за взятки на сумму 522 млн рублей.

сизо сахалинск евгений балабас александр хорошавин
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