Хабаровск отдает Владивостоку статус столицы Приморья

С 1 января 2020 года Приморье официально сменит столицу. Статус этот будет носить Владивосток.
Сегодня заксобрание края большинством голосов в окончательном, третьем чтении приняло законопроект «О статусе административного центра». Ранее, еще в 2018 году, указ о переносе столицы из Хабаровска во Владивосток был подписан Владимиром Путиным.
Сообщение о судьбоносном для региона решении размещено на сайте парламента края.
Как отмечается в сообщении, Владивосток всегда в сознании жителей края был административным центром Приморья. Теперь это закреплено и юридически.
А значит, считает вице-губернатор Вера Щербина, теперь начнется для города новая эпоха. «Можно сказать, возрождение, так как уже в следующем году из госбюджета город получит 300 млн рублей на развитие инфраструктуры и выполнение «представительских» функций столицы», - сказала Щербина.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.