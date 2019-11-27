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Источник Правда.Ру

Хабаровск отдает Владивостоку статус столицы Приморья

Россия » Дальний Восток » Владивосток

 С 1 января 2020 года Приморье официально сменит столицу. Статус этот будет носить Владивосток.

Сегодня заксобрание края большинством голосов в окончательном, третьем чтении приняло законопроект «О статусе административного центра».  Ранее, еще в 2018 году, указ о переносе столицы из Хабаровска во Владивосток был подписан Владимиром Путиным.

Сообщение о судьбоносном для региона решении размещено на сайте парламента края.

Как отмечается в сообщении, Владивосток всегда в сознании жителей края был административным центром Приморья. Теперь это закреплено и юридически.

А значит, считает вице-губернатор Вера Щербина, теперь начнется для города новая эпоха. «Можно сказать, возрождение, так как уже в следующем году из госбюджета город получит 300 млн рублей на развитие инфраструктуры и выполнение «представительских» функций столицы», - сказала Щербина. 

Темы столица приморье владивосток
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