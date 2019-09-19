Суд признал банкротом протаранившего Rolls-Royce на ВАЗ-2112 челябинца

Суд Челябинской области признал банкротом рабочего, который врезался в автомобиль местного миллиардера.

Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда региона, передает агентство новостей РИА.

Инцидент произошел в феврале 2016 года. Владислав Кантемиров, челябинский рабочий, за рулем "ВАЗ-2112" проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в Rolls-Royce Phantom Александра Аристова.

В результате ДТП Кантемиров попал в больницу с серьезными травмами, а Аристов и его водитель не пострадали.

Спустя шесть месяцев после инцидента Кантемирову пришел иск от Аристова. Миллиардер требовал от него 5 миллионов рублей за ущерб.

В ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до 3 миллионов рублей.

В сентябре года текущего же Владислав Кантемиров отправил в суд Челябинской области заявление с просьбой признать его банкротом.

Суд мужчину банкротом признал, передает агентство новостей РИА, и инициировал процедуру реализации имущества гражданина.