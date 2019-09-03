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Многодетную мать приговорили к тюрьме за похищение, пытки и убийство

Россия » Сибирь » Омск print

Омская прокуратура сообщила о решении суда по делу многодетной матери Веры Бегун. Женщина обвинялась в угоне авто, сутенерстве, изнасиловании, убийстве, пытках и похищении. Женщину признали виновной и приговорили к 22 годам колонии общего режима.

Сообщника обвиняемой также приговорили к 22 годам, но заключение он будет отбывать в колонии строгого режима. Прокуратура оказалась не удовлетворена решением, поскольку ведомство просило назначить Бегун более строгое наказание - 24 года лишения свободы за 14 преступлений.

Мать троих детей Веру Бегун задержали в 2017 году. Ее подозревали в том, что она угрожала своему знакомому расправой, если тот не продаст автомобиль Infiniti и не отдаст деньги ее сообщникам. Позже полиция установила, что женщина причастна к другим серьезным правонарушениям.

Например, Бегун организовала изнасилование девушки своего брата. Более того, она заставила его смотреть на происходящее. Один из участников изнасилования позже явился в полицию с повинной и рассказал о случившемся. Бегун вместе с сожителем вывезла его в лес и закопала заживо. Затем мужчину откопали, чтобы утопить, однако он скончался до "исполнения приговора".

В 2016 году Вера Бегун похитила свою подругу, чтобы продать ее в качестве секс-рабыни. Девушке удалось сбежать из притона, однако в полицию на свою похитительницу она заявлять не стала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в интернете опубликовали секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе. С 2014 по 2015 год солдатами ВСУ было совершено 7422 преступления. Наиболее часто военнослужащие прибегали к похищениям, нарушениям правил дорожного движения и умышленным убийствам.

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Темы суд бегун тюрьма колония приговор
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