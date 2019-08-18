Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко опубликовал в соцсети секретные документы о правонарушениях, совершенных бойцами ВСУ в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. По словам экс-нардепа, украинский военнослужащие совершали "нечеловеческие" преступления.
В отчете утверждается, что за указанный период времени солдатами ВСУ было совершено 7422 преступления. Наиболее часто военнослужащие прибегали к похищениям, нарушениям правил дорожного движения и умышленным убийствам. Журавко считает, что эти документы умышленно скрываются украинскими властями, поэтому он назвал главу Минобороны Украины Степана Полторака "убийцей собственного народа". Также бывший депутат обозвал украинских военных "разбойниками" и "насильниками".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с военным экспертом Игорем Коротченко, который утверждал, что преступления украинских военных в Донбассе были чудовищными. От правонарушений ВСУ всколыхнулась даже Генеральная прокуратура Украины, открывшая несколько уголовных дел.
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