Директора тюменского пансионата уволили из-за похорон бабушки в пакете

В департаменте социального развития Тюменской области подтвердили, что директор пансионата для ветеранов войны и труда Владимир Максименко уволен с 19 августа. Причиной для его увольнения стал недавний инцидент с похоронами.

В начале августа труженицу тыла, которая была закреплена за пансионатом, похоронили в полиэтиленовом пакете. Информация об этом появилась в российских СМИ после того, как в социальных сетях были опубликованы фото с прощания с ветераном. После этого Следственный комитет начал проверку пансионата. Пока результаты проверки неизвестны.

Как стало известно позже, ритуальные службы не получили сменную одежду для умершей, поэтому похоронили ее в большом полиэтиленовом пакете.

Пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына сообщила, что Владимир Максименко был уволен по личному поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Тюменской области труженицу тыла похоронили в мешке для трупов.

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