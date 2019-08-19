В департаменте социального развития Тюменской области подтвердили, что директор пансионата для ветеранов войны и труда Владимир Максименко уволен с 19 августа. Причиной для его увольнения стал недавний инцидент с похоронами.
В начале августа труженицу тыла, которая была закреплена за пансионатом, похоронили в полиэтиленовом пакете. Информация об этом появилась в российских СМИ после того, как в социальных сетях были опубликованы фото с прощания с ветераном. После этого Следственный комитет начал проверку пансионата. Пока результаты проверки неизвестны.
Как стало известно позже, ритуальные службы не получили сменную одежду для умершей, поэтому похоронили ее в большом полиэтиленовом пакете.
Пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына сообщила, что Владимир Максименко был уволен по личному поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Тюменской области труженицу тыла похоронили в мешке для трупов.
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