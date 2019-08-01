80-летняя жительница Астрахани забрала чужого ребенка из городского детского сада и шесть часов гуляла с ним по городу. Примечательно, что воспитательница поверила женщине, что она родственница малыша и отпустила его.
Двухлетнего мальчика обнаружили на одной из автобусных остановок вместе с престарелой женщиной. Тревогу забили родители ребенка, когда пришли в детсад за своим чадом, а его там не оказалось. Полицейские выяснили, что 80-летняя женщина стоит на учете в местной психбольнице.
У бабушки действительно есть правнук, но он намного старше. Родственники бабушки попросили прощение за ее поступок и рассказали, что она совсем не опасна, просто любит долгие прогулки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о женщине из Калуги, которая похитили чужого ребенка, чтобы скрыть смерть своего. Мать похищенной девочки незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре Екатерину задержали, а ребёнка вернули законным родителям.
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