В пансионате ветеранов войны и труда в Тюмени скончалась 91-летняя труженица тыла Анна Бусыгина.
Пенсионерка прожила в тюменском пансионате несколько лет, сообщают местные средства массовой информации. Родственников у пожилой женщины не было.
Одинокую труженицу тыла, пишет, например, портал 72. ru, похоронили в черном санитарном мешке для трупов.
Об этом журналистам рассказали знакомые Анны Бусыгиной. По их словам, "немытую, неодетую, в каком-то черном мешке" пенсионерку похоронили, не дав даже прочим жителям пансионата с ней попрощаться.
В пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области порталу 72. ru подтвердили, что у Анны Бусыгиной действительно не было родственников, а сама женщина "не успела позаботиться об организации своего погребения".
Власти пообещали, что памятник труженице тыла будет установлен за счет средств областных благотворительных фондов.
Также в пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области заявили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских проведут проверку в пансионате ветеранов войны и труда.
Ранее сообщалось, что внучка отсудила у своего деда-фронтовика подаренную Владимиром Путиным квартиру.
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