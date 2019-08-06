Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке

В пансионате ветеранов войны и труда в Тюмени скончалась 91-летняя труженица тыла Анна Бусыгина.

Пенсионерка прожила в тюменском пансионате несколько лет, сообщают местные средства массовой информации. Родственников у пожилой женщины не было.

Одинокую труженицу тыла, пишет, например, портал 72. ru, похоронили в черном санитарном мешке для трупов.

Об этом журналистам рассказали знакомые Анны Бусыгиной. По их словам, "немытую, неодетую, в каком-то черном мешке" пенсионерку похоронили, не дав даже прочим жителям пансионата с ней попрощаться.

В пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области порталу 72. ru подтвердили, что у Анны Бусыгиной действительно не было родственников, а сама женщина "не успела позаботиться об организации своего погребения".

Власти пообещали, что памятник труженице тыла будет установлен за счет средств областных благотворительных фондов.

Также в пресс-службе Департамента социального развития Тюменской области заявили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских проведут проверку в пансионате ветеранов войны и труда.

Ранее сообщалось, что внучка отсудила у своего деда-фронтовика подаренную Владимиром Путиным квартиру.

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