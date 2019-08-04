Приморье и Севастополь – лидеры рейтинга регионов по числу наркоманов

Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг регионов страны с наибольшим и наименьшим числом пациентов с наркотической зависимостью.

Согласно предоставленной информации, в минувшем году больше всего пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом было в Еврейской автономной области — 65,4 случая на 100 тысяч населения.

На втором и третьем местах рейтинга оказались Приморский край и Севастополь. Там пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в прошлом году было по 35,5 и 25,4 человек на 100 тысяч населения соответственно.

Меньше всего, сообщает Минздрав РФ, пациентов с синдромом наркотической зависимости выявлено в Астраханской области, Калмыкии и Чечне.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером страны по числу расстройств психики из-за алкоголя.

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