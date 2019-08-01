Власти Башкирии могут ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе. Такое заявление сделал председатель республиканского собрания Константин Толкачев.
"Поскольку Конституция провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада", - написал он на своей странице в Facebook.
Депутат подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на осенней сессии совета. За шесть месяцев текущего года в Башкирии родились всего 19 тысяч детей, хотя еще два года назад эта цифра достигала 60 тысяч, а в середине прошлого века превышала 100 тысяч.
По мнению Толкачева, проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран. Главная причина этого заключается в менталитете современной молодежи, которая нацелена на личностный рост, а не на семью. Депутат также считает, что власти региона должны ввести дополнительные меры поддержки, например, выплаты за рождение первого ребенка.
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