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Что умеют кандидаты от оппозиции? Травить и орать!

Россия » Центр » Москва print

Исторически сложилось, что депутатами становятся люди, которые хоть чего-нибудь добились в жизни. Взять даже президента Украины Владимира Зеленского: хоть многие и называют его "актёришкой" и "комедиантом", но не следует забывать, что он не только исполнитель, но и организатор. Фактически, ему удалось создать главное шоу страны и снять главный сериал страны. То есть его организационные таланты пусть и не так очевидны, как творческие, но при этом несомненны.

В советские времена депутатами становились заслуженные люди - директора заводов, передовики производства, известные писатели или другие деятели культуры. В 90-е год к ним добавились бандиты - явление, конечно, позорное, но в том, что талант у них был как минимум криминальный - несомненно. Впрочем, этот период, к счастью, остался в истории.

Сейчас большинство депутатов всех уровней - федерального, регионального и муниципального - это люди, которые чего-то добились в жизни, помимо своего депутатства. Директора школ и преподаватели вузов, бизнесмены малые и крупные, фермеры и журналисты, отставные офицеры и бывшие работники исполнительной власти - практически каждый депутат может сказать, чем он занимался в "прошлой жизни" и какой опыт полезной деятельности на благо общество он имеет.

Что же могут о себе рассказать кандидаты в Мосгордуму от несистемной оппозиции, большинство из которых оказались даже не в состоянии собрать нужное количество подписей?

Относительный опыт работы есть только у Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Первый занимает должность главы муниципального образования "Красносельский", второй - бывший депутат Госдумы. Вот только до того, как стать муниципальным чиновником и депутатом оба этих политика не добились ничего. Яшин кочевал из партии в партию. Гудков занимался тем же, находясь в фарватере своего отца - бывшего КГБ-шника и создателя нескольких охранных компаний и коллекторских агентств. То есть сами Яшин и Гудков не создали ничего.

У других ситуация ещё хуже. Любовь Соболь до недавнего времени вообще никто не знал. Из "достижений", которые она может предъявить - травля беременной журналистки Маргариты Симоньян, которой пришлось отлёживаться в больнице после беседы с Соболь. Общественный деятель Анна Федермессер после развязной против нее травли была вынуждена сняться с выборов в Мосгордуму, но это заслуга не Соболь, а Навального, который при помощи своих бот-ферм организовал широкомасштабную кампанию по очернению "неудобного" кандидата.

Еще один протестующий кандидат - Иван Жданов. Папа с нарушением закона устроил сына в юридический вуз, практически сразу после вуза молодой человек попал к Навальному. Всё.

Об остальных вообще нечего сказать.

Видеоблог? Это нынче может любой школьник.

Борьба с незаконной застройкой? Есть хоть один пример остановленного строительства?

Выступления против коррупции? Покажите хоть одного отправленного в отставку по итогам ваших выступлений чиновника, не говоря уж о реальных уголовных делах.

Безусловно, в Мосгордуме нужны юристы, нужны молодые и активные люди. Но это должны быть юристы, которые работают по профессии, выигрывают дела в суде, а не ведут видеоблоги. Это должны быть активисты, которые действительно добиваются изменений благодаря своей деятельности - как добилась принятия законов о паллиативной помощи Анна Федермессер, но её, увы, в Мосгордуме не будет из-за чернушной кампании Навального.

Болтунов и крикунов и без того слишком много на улицах. В Мосгордуме они не нужны. 

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