Пьяный житель Якутска нанес городскому музею ущерб в 1,8 млн рублей

Региональное управление МВД по республике Саха (Якутия) сообщило о нетрезвом местном жителе, который проник в здание городского музея. Мужчина повредил экспонаты и витрины, чем нанес музею ущерб в 1,8 миллионов рублей.

Когда охранник музея обнаружил дебошира, он начал убегать. Во дворе злоумышленник обнаружил припаркованную служебную машину музея, в которой находились ключи от замка зажигания. На этой машине мужчина попытался уйти от преследования полиции, но не справился с управлением и попал в ДТП. После аварии его задержали правоохранители. Против нарушителя возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как польская модель хотела прославиться разбивая скульптуры в городском парке, а получила общественное порицание и штраф. Более того, модель даже уволили с работы.

Читайте также:

Как в Москве разбили парк