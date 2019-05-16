Польская модель разбила статуи ради видео и лишилась работы

Модель Юлия Слонска решила "хайпануть" в Instagram, но лишилась работы и даже может попасть за решетку. Дело в том, что девушка опубликовала в социальной сети видеозапись, на которой она разбивает молотком скульптуры в варшавском парке "Швейцарская долина".
В Instagram модели около шести тысяч подписчиков и она решила порадовать их очередным видео. Слонска попросила друзей снять, как она будет разбивать молотком скульптуры. Созданную видеозапись просмотрели десятки тысяч пользователей и остро раскритиковали модель. Ее работодатель уже расторгнул контракт, а вуз собирается отчислить девушку.
В местной прокуратуре допустили, что могут предъявить девушке обвинения по факту нанесения ущерба памятнику архитектуры. В таком случае ей может грозить от полугода до восьми лет лишения свободы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об осквернении могилы известного певца. Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова сообщила о надругательстве неустановленных лиц над его могилой. Артист скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Участок для могилы выбрал и купил продюсер Андрей Разин.
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