Неизвестные совершили акт вандализма на могиле Евгения Осина

Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова сообщила о надругательстве неустановленных лиц над его могилой. Артист скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Участок для могилы выбрал и купил продюсер Андрей Разин.
Вандалы сломали могильную ограду, повредили табличку и попытались сжечь крест. Как сообщает Telegram-канал 112, табличка и крест на памятнике покрыты слоем черной копоти.
Мотивы осквернивших захоронение артиста граждан пока не установлены.
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