Неизвестные совершили акт вандализма на могиле Евгения Осина

Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова сообщила о надругательстве неустановленных лиц над его могилой. Артист скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Участок для могилы выбрал и купил продюсер Андрей Разин.



Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве / Новости от 20.11.2018 14:59

Вандалы сломали могильную ограду, повредили табличку и попытались сжечь крест. Как сообщает Telegram-канал 112, табличка и крест на памятнике покрыты слоем черной копоти.

Мотивы осквернивших захоронение артиста граждан пока не установлены.