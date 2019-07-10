ФСБ провела обыск в кабинете первого вице-премьера Якутии

Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Эту же информацию подтвердили и в правительстве региона.



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Помимо кабинета чиновника обыскам подверглись и министерство транспорта, которое находится в том же здании. Примечательно, что это ведомство курирует Колодезников. Источник в правительстве Якутии сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автодорог региона. Ранее в этом ведомстве уже проходили обыски, сейчас сотрудники ФСБ изымают документы.