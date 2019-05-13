Жителя Екатеринбурга, который служил в ЛНР, задержали за торговлю наркотиками

29-летний житель Екатеринбурга Владимир Муратов задержан по подозрению в торговле наркотиков в особо крупном размере. Примечательно, что ранее Муратов занимал должность первого секретаря дегтярского отделения КПРФ.
Более того, в 2014 году Муратов отправился воевать на Донбасс. Позднее он занял должность командующего противовоздушной обороны Луганской Народной Республики в звании полковника. Источники сообщают, что бывший военнослужащий был задержан еще в конце апреля, сейчас он находится в СИЗО по решению суда.
Муратову инкриминируют часть 5 статьи 228.1 УК РФ. По информации источников, он занимался поиском продавцов наркотических веществ и курьеров.
На протяжении многих лет Владимир Муратов строил карьеру в свердловском отделении коммунистической партии России. До 2018 года он возглавлял свердловское отделение КПРФ, однако затем ушел в отставку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об уникальном инциденте, который произошел в США. Супружеская пара использовала своего годовалого ребенка для торговли наркотиками.
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