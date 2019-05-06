На сахалинской свалке нашли медали и ордена ветерана ВОВ

Мужчина обнаружил на свалке в Южно-Сахалинске пиджак с орденами и медалями Великой Отечественной войны. Внутри пиджака находилась ксерокопия паспорта ветерана, которому принадлежал пиджак с двумя орденами, десятью медалями и одним нагрудным знаком.



Главная награда: 75 лет назад был учрежден орден...

Когда мужчина нашел семью ветерана оказалось, что личные вещи бывшего военнослужащего выкинула уборщица клининговой компании, посчитав их "хламом". Об этом сообщила дочь ветерана, который умер около года назад.

"Воспользовалась услугами клининговой компании. После уборки обнаружила пропажу многих вещей. Пропали некоторые документы, обувь и другие вещи. Папин пиджак тоже пропал. Наверное сотрудники компании посчитали эти вещи хламом", - пояснила дочь ветерана.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Союз ветеранов России раскритиковал мягкую игрушку "Ветеран", которая появилась на прилавках магазинов накануне празднования Дня Победы.

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