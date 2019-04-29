Глава Минтруда сообщил, что в России проживают 74 тысячи ветеранов ВОВ

Министр труда и социальной политики Максим Топилин рассказал журналистам, что по состоянию на 1 апреля текущего года в России проживает 74 тысячи ветеранов и участников ВОВ. Помимо них есть еще около 1,2 миллиона блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, а также тружеников тыла.



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Топилин рассказал, что всего ветеран-инвалид Великой Отечественной войны получает около 43,5 рублей пенсионных выплат в месяц. Участники войны без статуса инвалида получают меньше - 33,5 тысяч рублей, столько же, сколько получают и блокадники Ленинграда.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала огромный список инструментов, с помощью которых можно найти множество информации об участниках Великой Отечественной войны. В интернете существует множество открытых баз данных, где хранятся архивы тех времен.

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