Глава Минтруда сообщил, что в России проживают 74 тысячи ветеранов ВОВ

Министр труда и социальной политики Максим Топилин рассказал журналистам, что по состоянию на 1 апреля текущего года в России проживает 74 тысячи ветеранов и участников ВОВ. Помимо них есть еще около 1,2 миллиона блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, а также тружеников тыла.
Топилин рассказал, что всего ветеран-инвалид Великой Отечественной войны получает около 43,5 рублей пенсионных выплат в месяц. Участники войны без статуса инвалида получают меньше - 33,5 тысяч рублей, столько же, сколько получают и блокадники Ленинграда.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала огромный список инструментов, с помощью которых можно найти множество информации об участниках Великой Отечественной войны. В интернете существует множество открытых баз данных, где хранятся архивы тех времен.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.