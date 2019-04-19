В детсаде Красноярского края двухлетний ребенок выпил аммиак

Двухлетняя девочка выпила аммиак в медицинском кабинете детского сада в Дзержинском районе Красноярского края.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.
Ребенок получил серьезный ожог полости рта.
Согласно предварительной информации, девочка самостоятельно зашла в открытую дверь медицинского кабинета. Воспитатель в этот момент была занята другими детьми. Ребенок взял со стола флакон с аммиаком и отпил часть содержимого.
Девочку незамедлительно отправили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Региональное управление СК РФ инициировало проверку инцидента.
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