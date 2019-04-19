В детсаде Красноярского края двухлетний ребенок выпил аммиак

Двухлетняя девочка выпила аммиак в медицинском кабинете детского сада в Дзержинском районе Красноярского края.



Видео: воспитатель детского сада затоптала ребенка / Новости от 31.10.2018 10:24

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

Ребенок получил серьезный ожог полости рта.

Согласно предварительной информации, девочка самостоятельно зашла в открытую дверь медицинского кабинета. Воспитатель в этот момент была занята другими детьми. Ребенок взял со стола флакон с аммиаком и отпил часть содержимого.

Девочку незамедлительно отправили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Региональное управление СК РФ инициировало проверку инцидента.