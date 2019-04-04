Свердловские чиновники получают на треть больше жителей области

В Свердловской области наибольший оклад получают сотрудники суда, прокуратуры, а также законодатели. Примечательно то, что штат этих должностей до сих пор не укомплектован полностью.

Свердловскстат опубликовал информацию, по которой в органах государственной власти работает около 55 тысяч сотрудников. До полного укомплектования не хватает еще 6 тысяч человек. При этом, средняя зарплата чиновников составляет около 51 тысячи рублей. Зарплата законодателей выше — почти 73 рублей. Работники органов местного самоуправления получают в среднем 40 тысяч рублей. Сотрудники суда и прокуратуры — почти 69 тысяч рублей.

Свердловскстат отмечает увеличение оплаты труда свердловских чиновников на 9,4% в 2018 году по сравнению с 2017.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала данные Росстата, которые повергли россиян в шок. Ведомство опубликовало реальные зарплаты чиновников. Отмечается, что самые высокие зарплаты среди чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате правительства (227,2 тыс. руб.), администрации президента (217,4 тыс. руб.) и Счетной палате (180,7 тыс. руб). Самые маленькие зарплаты начислялись в Федеральном агентстве по печати (59,8 тыс. руб.), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тыс. руб.) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тыс. руб.), отмечает издание.

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