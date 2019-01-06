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Николай Бурляев: "Отношение к новому году - вопросительное"

Культура » Кино » Российское кино

Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Николай Бурляев напомнил корреспонденту "Правды.Ру", что ему идет 73-й год, и сказал: "Поэтому у меня отношение к очередному новому году не то, чтобы спокойное, но вопросительное".

Николай Бурляев:

— Я уже не в том возрасте, когда, ожидая чего-то от будущего, в эйфории кричат: "С Новым годом! С новым счастьем!"

Я бы добавил лермонтовское: "Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно. Меж тем, под бременем познанья и сомненья, в бездействии состарится оно".

Я бы порекомендовал всем нам относиться к нашему будущему без розовых очков, которые у меня лично в 72 года начали спадать с глаз.

Все зависит от нас. От каждого конкретно. Нельзя уповать на волю власть имущих, которые ведут подчас наш общий корабль не туда, куда хотел бы весь народ. Надо не отступать от промысла Божия о каждом из нас и о России.

Остаюсь с надеждой, что, как говорил Лермонтов, "есть чувство правды в сердце человека" и что это чувство в будущем году поможет нашему народу жить в соответствии с этим чувством правды.

Искренне поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым, ибо это самый большой праздник!

Наш кинофорум "Золотой Витязь" послужил основоположником принятия президентом указа о новой государственной культурной политике. Именно эта 25-летняя деятельность "Золотого Витязя" сподвигла руководство страны задуматься о стратегии государства в культурной политике.

У меня планы глобальные, но лукавый постоянно подставляет подножки и вредит исполнению замысла.

Наша программа минимум — это очередной 28-й международный кинофорум "Золотой Витязь" в Севастополе, 17-й международный театральный форум "Золотой Витязь" в Москве, 10-й юбилейный международный славянский литературный форум "Золотой Витязь" в Пятигорске.

— Как на ваших доходах может отразиться новый закон по повышению НДС?

— Отвечу вам как деятель культуры. Руководству государства нужно задуматься о том, какому поколению мы передадим Россию. В свое время президент подписал указ "Об основах государственной культурной политики". Это первый указ, за которым должен последовать очередной такой же судьбоносный указ о выведении государственной культуры из сферы рыночных отношений.

Налоги и то, как нас прижимает наше руководство по части пенсионной реформы… Это очень-очень серьезные удары по имиджу власти. Посерьезнее нужно относиться к тому, что думает народ, который задает все больше вопросов. Например, почему не было референдума о переводе нашей страны на капиталистические рельсы.

По отношению к культуре сейчас приняты преступные законы, которые словно бы призваны ее уничтожать. Хотя вроде бы говорят, что Год культуры, Год театра, Год кино и т. д., а на поверку мы видим деградацию культуры, кинематографа, который падает все ниже и предает то, что мы делали в прошлом веке. Вершины советского кино сейчас полностью преданы. Сейчас наш кинематограф ударился в рынок, в "доходный промысел", как говорил великий русский мыслитель Иван Ильин.

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Темы НДС власть форумы налоги рейтинг Рождество Золотой Витязь российское кино Николай Бурляев пенсионная реформа российская культура
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