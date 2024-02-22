Заслуженная артистка России Полина Федотова выступит с концертом в Консерватории

25 февраля пианистка Полина Федотова выступит в Рахманиновском зале Московской консерватории с концертом, посвящённым русской музыке XIX-XX веков.
Полина Федотова уже в 13 лет стала лауреатом Международного юношеского конкурса "Концертино-Прага". В 1987 году, после окончания Московской консерватории по классу Е. В. Малинина, продолжила совершенствование своих исполнительских навыков в ассистентуре-стажировке под руководством В. В. Кастельского.
Сегодня пианистка успешно совмещает концертную деятельность с преподавательской, являясь профессором кафедры специального фортепиано.
"Полина Федотова — необычайно интересный, обаятельный музыкант, чьи выступления неизменно привлекают тонких ценителей и любителей фортепианной музыки, — отмечает российская пресса. — Ее исполнительская манера лишена самоутверждения, но отмечена чувством стиля и прекрасным вкусом. Виртуозная техника пианистки растворяется в проникновенности и глубине трактовок".
Известная пианистка представит уникальную программу из сочинений Александрова, Рахманинова и Черепнина.
Начало в 19:00.
Адрес Рахманиновского зала консерватории: Б. Никитская, 11.
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