Российского певца Дениса Майданова заочно осудили на Украине на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт телеканал "360". Артист связал свой приговор со своей песней "Сарматушка", где есть следующие строки:
"Ему ПРО США не помеха, ему санкции не страшны,
Для "Сармата" одна лишь утеха — потревожить натовцев сны".
Общественный деятель отметил, что текстом песни, вышедшей в декабре 2022 года, он обязан Дмитрию Рогозину. Денис дописал припев и сочинил музыку. Певец подчеркнул, что главный посыл песни в том, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы. Музыкант считает, что реакция киевского режима на песню "Сарматушка" доказывает, что она угодила в самое сердце. Создатели ракетного комплекса "Сармат" выразили Майданову благодарность за композицию.
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