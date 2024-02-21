Денис Майданов связал свой приговор на Украине к 15 годам лишения свободы с песней "Сарматушка"

Певцу Денису Майданову суд Украины дал 15 лет с конфискацией за песню "Сарматушка"

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Российского певца Дениса Майданова заочно осудили на Украине на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт телеканал "360". Артист связал свой приговор со своей песней "Сарматушка", где есть следующие строки:

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"Ему ПРО США не помеха, ему санкции не страшны, Для "Сармата" одна лишь утеха — потревожить натовцев сны".

Общественный деятель отметил, что текстом песни, вышедшей в декабре 2022 года, он обязан Дмитрию Рогозину. Денис дописал припев и сочинил музыку. Певец подчеркнул, что главный посыл песни в том, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы. Музыкант считает, что реакция киевского режима на песню "Сарматушка" доказывает, что она угодила в самое сердце. Создатели ракетного комплекса "Сармат" выразили Майданову благодарность за композицию.