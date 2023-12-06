Журнал Time по итогам премии "человек года" определил певицу Тейлор Свифт, в рейтинге она обошла президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Журналисты подчеркнули, что никто не умеет рассказывать истории так, как это делает Свифт. Отмечается, что она впервые стала "человеком года" по версии издания.
Ранее мы сообщали о том, что Трамп заявил, что после победы на выборах станет диктатором на один день.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.