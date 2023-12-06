Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина

0:31 Your browser does not support the audio element. Культура

Журнал Time по итогам премии "человек года" определил певицу Тейлор Свифт, в рейтинге она обошла президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: Time

Журналисты подчеркнули, что никто не умеет рассказывать истории так, как это делает Свифт. Отмечается, что она впервые стала "человеком года" по версии издания.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп заявил, что после победы на выборах станет диктатором на один день.