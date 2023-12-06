Трамп заявил, что после победы на выборах станет диктатором на один день

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Американский политик Дональд Трамп рассказал, что сделает в первый день своего правления, когда станет президентом США.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дональд Трамп заявил, что при получении должности президента США он не станет диктатором. "кроме первого дня".

Экс-президент США объяснил, что будет вести себя как диктатор только в первый день после того, как займёт высокий пост.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что на звание "Человек года" журнал Time выдвинул прокуроров, составляющих обвинение Трампу.