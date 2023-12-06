Американский политик Дональд Трамп рассказал, что сделает в первый день своего правления, когда станет президентом США.
Дональд Трамп заявил, что при получении должности президента США он не станет диктатором. "кроме первого дня".
Экс-президент США объяснил, что будет вести себя как диктатор только в первый день после того, как займёт высокий пост.
"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что на звание "Человек года" журнал Time выдвинул прокуроров, составляющих обвинение Трампу.
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