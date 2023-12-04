Американский журнал Time опубликовал список финалистов рейтинга "Человека года". В списке есть имя Владимира Путина.
Издание США добавило Путина в список финалистов, которые претендуют на звание "Человека года". За данное звание поборются также Си Цзиньпин, Сэм Альтман, Тейлор Свифт, король Великобритании Карл III, кукла Барби, организаторы забастовки в Голливуде, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
Имя победителя станет известно 6 декабря.
Ранее сообщалось, что издание Politico присвоило главе Центробанка РФ звание "разрушитель года", а Владимиру Зеленскому звание "мечтатель года".
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