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Журнал Time добавил Путина в список финалистов конкурса "Человека года"

0:48
Мир

Американский журнал Time опубликовал список финалистов рейтинга "Человека года". В списке есть имя Владимира Путина.

Журнал Time добавил Путина в список финалистов конкурса "Человека года"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Издание США добавило Путина в список финалистов, которые претендуют на звание "Человека года". За данное звание поборются также Си Цзиньпин, Сэм Альтман, Тейлор Свифт, король Великобритании Карл III, кукла Барби, организаторы забастовки в Голливуде, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.

Имя победителя станет известно 6 декабря.

Ранее сообщалось, что издание Politico присвоило главе Центробанка РФ звание "разрушитель года", а Владимиру Зеленскому звание "мечтатель года".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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