Эльвира Набиуллина попала в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина получила звание "разрушитель года" по версии издания Politico в рейтинге самых влиятельных людей Европы.

Фото: ВК-аккаунт Набиуллиной

Номинирована Набиуллина американской медиа-организацией Politico была за вклад в усиление российской экономики.

Пояснение гласит, что во многом благодаря усилиям Набиуллиной Западу не удалось разрушить российскую экономику.

"За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — сообщает Politico.

Ранее сообщалось, что в рейтинге самых влиятельных людей Европы Владимира Зеленского объявили "мечтатателем года".