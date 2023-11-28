Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина получила звание "разрушитель года" по версии издания Politico в рейтинге самых влиятельных людей Европы.
Номинирована Набиуллина американской медиа-организацией Politico была за вклад в усиление российской экономики.
Пояснение гласит, что во многом благодаря усилиям Набиуллиной Западу не удалось разрушить российскую экономику.
"За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — сообщает Politico.
Ранее сообщалось, что в рейтинге самых влиятельных людей Европы Владимира Зеленского объявили "мечтатателем года".
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